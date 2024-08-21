Юрист Соловьев рассказал, что схема мошенников с арендой банковских карт действует с 2022 года

Заслуженный юрист России Иван Соловьев для RT разобрал схему мошенничества, связанного с арендой банковских карт. Он отметил, что такой подход начали активно использовать с середины 2022 года.

Соловьев подчеркнул, что эту ситуацию следует рассматривать как соучастие в мошеннических действиях, а не как простую аренду карт. Юрист пояснил, что речь идет о мошенничестве, при котором у граждан изымают деньги. Люди, которых просят оформить карту для последующей «аренды», на самом деле становятся соучастниками преступления.

В связи с этим он подчеркнул важность соблюдения простых правил: никогда и никому не предоставлять свою банковскую карту. Также он указал на необходимость проведения тщательной разъяснительной работы и повышения осведомленности о случаях привлечения людей к соучастию, чтобы это могло помочь им избежать подобных ситуаций.