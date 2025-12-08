Юрист Соловьев рассказал, что режим тишины в новогоднюю ночь зависит от региона

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT предупредил, что во время новогодних гуляний важно помнить о правах соседей.

Специалист указал на отсутствие единого федерального закона о тишине, отметив, что правила различаются в зависимости от региона, написало ИА RuNews24.ru.

«Большинство региональных законодателей, устанавливая правила соблюдения тишины, сделали исключение как раз в виде новогодней ночи. Где-то разрешено шуметь до трех ночи, а где-то и до пяти утра», — пояснил эксперт.

Как отметил Соловьев, шумные продолжения празднеств наутро и в последующие дни могут привести к конфликтам и административным штрафам. Он также напомнил, что запуск фейерверков допускается только в отведенное законом время и на специально оборудованных площадках.