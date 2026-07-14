Юрист Соловьев рассказал, что правовой режим подвалов и чердаков зависит от их статуса

Для хранения вещей в подвале или на чердаке многоквартирного дома необходимо согласование с общим собранием собственников или управляющей компанией. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев в беседе с RT .

По его словам, правовой режим таких объектов зависит от их статуса. Они могут быть государственной собственностью, выделенными как самостоятельные объекты или общей долевой собственностью жильцов.

«На общем собрании собственников могут в подвале или на чердаке по общему решению организовать совместные кладовые, поделить или сдать часть в аренду», — объяснил эксперт.

Однако есть строгие запреты, которые регулируются законодательством. В подвалах и на чердаках нельзя хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы, пиротехнику, баллоны с газом, растворители, бензин и взрывчатые вещества.