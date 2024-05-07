Юрист Соловьев рассказал, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием видеосвязи | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:31 Юрист Соловьев рассказал, что мошенники придумали новую схему обмана с использованием видеосвязи

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, и теперь они звонят жертвам по видеосвязи. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, видеозвонок может поступать от имени сотовой компании. При этом жертва видит или пустую стену, или человека, который представляется менеджером. Цель мошенников — получить изображение человека и записать его голос. Потом на основе этих данных преступники могут сгенерировать новое видео и разослать его близким жертвы с просьбой о деньгах.

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«Если это видеозвонок с незнакомого номера, не берите трубку и заблокируйте абонента. Также нельзя переходить по ссылкам, голосовать в конкурсах, отвечать на незнакомые смс и вводить присылаемые коды», — посоветовал юрист.

Он добавил, что, если человек все же принял сомнительный видеовызов, то стоит предупредить об этом близких.

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