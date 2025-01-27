Юрист Соловьев рассказал, что дропперы могут получать реальные тюремные сроки

Юрист Соловьев в беседе с ИА НСН предостерег о серьезных последствиях, которые грозят участникам схем по выводу денежных средств. Зачастую в такие схемы втягиваются студенты и пенсионеры, которым обещают легкий заработок.

Когда преступление раскрывается, дропперы пытаются оправдаться, говоря об утрате банковских карт, но это не освобождает их от уголовной ответственности за соучастие, подчеркнул юрист.

За мошеннические действия в особо крупных размерах предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет. Соучастники преступления также могут получить реальные сроки, пусть и меньшие.

Ранее Александра Пожарская из проекта ОНФ «За права заемщиков» сообщила, что правоохранительные органы оперативно выявляют дропперов и заносят их в специальную базу данных, блокируя доступ к банковским счетам.