Юрист Соловьев рассказал, что даже небольшое строение на дачном участке нужно регистрировать

Даже небольшое строение с фундаментом, построенное на дачном участке, нужно регистрировать. Речь идет о банях, сараях, туалетах и других постройках, рассказал RT доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев.

Когда объект будет зарегистрирован, информация о нем появится в едином реестре.

«Согласно статье 407 НК РФ, гражданин освобождается от уплаты налога на одну хозпостройку на личном участке, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров», — отметил юрист.

Платить налог на баню или сарай придется в том случае, если постройка имеет фундамент, а ее площадь превышает 50 квадратных метров.

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