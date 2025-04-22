Юрист Соловьев призвал запретить распространение информации о преступлениях через книги

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев выступил с предложением запретить распространение информации о тяжких преступлениях через мемуары, книги, блоги и интервью лицами, совершившими такие деяния. Об этом сообщил RT .

Соответствующее обращение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову.

«В публичном пространстве постоянно возникают социальные причины, способствующие совершению правонарушений. Одной из таких причин является возможность лицам, совершившим тяжкие насильственные преступления, <…> пиарить себя и свои противоправные деяния», — заявил эксперт.

Соловьев подчеркнул, что популярность такой деятельности растет вместе с использованием «циничного, живодерского и болезненного контента». Законодательный запрет будет способствовать оздоровлению общества и восстановлению справедливости, считает юрист.