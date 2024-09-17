Юрист Соловьев призвал усилить контроль за теми, кто предлагает услуги по установке капельниц

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT объяснил возможные последствия для человека, если из-за его незаконной медицинской деятельности умер человек.
Он прокомментировал ситуацию с задержанием девяти человек в Красноярском крае, связанным с гибелью трёх человек после получения капельниц. Соловьев напомнил о существовании соответствующей статьи в Уголовном кодексе, касающейся «Незаконного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности».
Если она привела к причинению вреда здоровью по неосторожности, то виновным грозит штраф в размере от 120 тысяч рублей или тюремный срок до трех лет. В случае, если незаконная медицинская деятельность приводит к смерти человека по неосторожности, наказание может составлять до пяти лет лишения свободы.
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