Юрист Соловьев призвал не открывать ссылки от новых знакомых

Пользователям сайтов знакомств не следует переходить по ссылкам от новых знакомых и раскрывать им лишние сведения о себе, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев, передает РИА «Новости» .

Соловьев предупредил, что сайты знакомств и чат-боты стали одними из основных площадок для мошенничества и вербовки.

Эксперт посоветовал пользователям ограничить объем личной информации в анкетах и переписке. Он также рекомендовал не открывать ссылки, которые присылают новые знакомые, пишет Ura.ru.

Если собеседник обращается с подозрительными просьбами, следует обратиться в правоохранительные органы, добавил Соловьев.