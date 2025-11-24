Юрист Соловьев призвал на время отказаться от сделок с пожилыми людьми
Продажа квартиры в России сегодня может занять всего один рабочий день, что открывает широкие возможности для мошеннических схем. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с ИА НСН.
По его словам, срок ожидания сделки в течение месяца мог бы частично исправить ситуацию с пенсионерами-скамерами, однако до принятия соответствующих мер покупателям следует проявлять осторожность.
«Я пока советую гражданам воздержаться от сделок, особенно с пожилыми людьми. Ждем, когда установится судебная практика», — отметил специалист.
Как пояснил юрист, важно установить критерии оценки влияния злоумышленников на принятие решений владельцами квартир. Сегодняшняя ситуация ставит под сомнение принципы гражданского права, подчеркнул Соловьев.