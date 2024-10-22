Юрист Соловьев: привычка проверять кредитную историю обеспечит финансовую безопасность

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать правила финансовой безопасности. Среди них — регулярная проверка кредитной истории, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT.

Он также посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на незнакомые сообщения. Профессор отметил, что правоохранители и работники банков никогда не предлагают взять кредит и не сообщают гражданам служебные сведения по телефону. В этой ситуации лучше всего сразу же прекратить разговор, добавил Соловьев.

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