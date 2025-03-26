Юрист Соловьев: при утрате социальной карты нужно обращаться в банк

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поделился советами о том, как быть в случае потери социальной карты. Он рассказал RT , что есть карты с ограниченными функциями, которые могут подтвердить статус льготника или предоставить скидку в магазине или аптеке.

Существуют и более продвинутые варианты карт, включающие социальный идентификационный номер и информацию о государственной поддержке.

«Такая карта может служить проездным документом, пенсионным удостоверением, военным билетом и пропуском в различные учреждения», — пояснил Соловьев.

Он также отметил, что некоторые социальные карты совмещены с банковскими, что позволяет получать на них выплаты.

Если социальная карта потеряна или украдена, первым делом нужно обратиться в банк для блокировки карты и запроса перевыпуска. Для этого необходимо предоставить пакет документов, включая паспорт, квитанцию на повторное изготовление, пенсионное удостоверение и другие документы, подтверждающие право на социальную поддержку и содержащие фотографии.

Юрист предостерег от размещения фотографий найденной чужой социальной карты в интернете. Он рекомендует отнести ее в МФЦ.