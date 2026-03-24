Юрист Соловьев предупредил об ответственности за самовольную установку камеры в подъезде

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил RT , что установка камеры видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома без согласия всех собственников может привести к ответственности, вплоть до уголовной.

По словам эксперта, общая долевая собственность на подъезды, лестничные клетки, тамбуры и лифты принадлежит всем жильцам дома.

«За незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет (ст. 137 УК РФ)», — отметил специалист.

Даже если камера направлена только на входную дверь конкретной квартиры, ее установка без согласия всех собственников незаконна, так как устройство может собирать информацию о частной жизни владельцев.