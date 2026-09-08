Юрист Соловьев предупредил, что вещи для детей не делят при разводе

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что супруги могут разделить имущество по нотариальному соглашению или в суде. Купленные для детей вещи и вклады на их имя в раздел не входят, сообщает RT .

Семейный кодекс разрешает разделить имущество как во время брака, так и после развода. Если супруги договорились, они составляют перечень активов, указывают их стоимость и заключают нотариальное соглашение.

Нотариус проверяет дееспособность и волю сторон. При смене владельца недвижимости или автомобиля он направляет документы на регистрацию в Росреестр или ГИБДД.

Если соглашения нет, в суд обращается супруг, считающий свои права нарушенными. В иске нужно указать имущество, на которое он претендует, и обосновать, почему оно является совместно нажитым.

Соловьев пояснил, что суд может отступить от равенства долей, чтобы защитить права несовершеннолетних детей. Одежду, обувь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты и детскую библиотеку передают родителю, с которым живут дети. Вклады, открытые на детей, также принадлежат им.

Срок исковой давности составляет три года. Его отсчитывают со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении права, например о сокрытии или продаже имущества.