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    Юрист Соловьев предупредил, что вещи для детей не делят при разводе

    Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что супруги могут разделить имущество по нотариальному соглашению или в суде. Купленные для детей вещи и вклады на их имя в раздел не входят, сообщает RT.

    Семейный кодекс разрешает разделить имущество как во время брака, так и после развода. Если супруги договорились, они составляют перечень активов, указывают их стоимость и заключают нотариальное соглашение.

    Нотариус проверяет дееспособность и волю сторон. При смене владельца недвижимости или автомобиля он направляет документы на регистрацию в Росреестр или ГИБДД.

    Если соглашения нет, в суд обращается супруг, считающий свои права нарушенными. В иске нужно указать имущество, на которое он претендует, и обосновать, почему оно является совместно нажитым.

    Соловьев пояснил, что суд может отступить от равенства долей, чтобы защитить права несовершеннолетних детей. Одежду, обувь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты и детскую библиотеку передают родителю, с которым живут дети. Вклады, открытые на детей, также принадлежат им.

    Срок исковой давности составляет три года. Его отсчитывают со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении права, например о сокрытии или продаже имущества.