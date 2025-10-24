Юрист Соловьев предупредил, что трата чужих денег квалифицируется как кража

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал Общественной Службе Новостей , как правильно поступить с находкой в виде наличных или банковской карты.

По словам эксперта, тратить чужие деньги нельзя, так как это квалифицируется как кража. Если вы нашли деньги или карту, лучше всего передать их сотрудникам или администрации места, где была сделана находка, или отнести в банк или отделение полиции.

«Обязательно нужно зафиксировать момент передачи на видео, а также составить акт», — объясняет юрист.

Если находка была сделана на улице, ее можно отнести в банк или полицию. Одинокую банковскую карту имеет смысл сдать в отделение банка, к которому она относится, а карточку, кошелек или наличные лучше отнести в отделение МВД.