Юрист Соловьев предупредил, что присвоение чужих денег из банкомата может обернуться тюремным сроком

Присвоение оставленных в банкомате чужих денег грозит лишением свободы на срок до шести лет. Об этом aif.ru сообщил заслуженный юрист Иван Соловьев.

Поводом стало задержание 54-летней женщины, которая забрала из банкомата не принятые устройством купюры другого клиента. Потерпевший не сразу заметил ошибку терминала, но позже обнаружил нехватку средств и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Соловьев подчеркнул, что подобные действия расцениваются как кража по части третьей статьи 158 УК РФ. Эксперт добавил, что прекратить уголовное дело за примирением сторон нельзя, однако возмещение ущерба учтут как смягчающее обстоятельство.