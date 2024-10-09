Юрист Соловьев предложил запретить ездить на электросамокатах в дождь и снег

Доктор юридических наук Иван Соловьев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Эксперт предложил доработать правила использования СИМ, сообщил RT.

По словам специалиста, факторами, резко осложняющими поездки на электросамокатах и электромопедах, являются погодные условия. Они влияют, например, на длину тормозного пути.

Юрист призвал запретить использование средств индивидуальной мобильности в дождь и снег. На его взгляд, реализация данных мер снизит число ДТП.

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