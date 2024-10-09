Юрист Соловьев предложил запретить ездить на электросамокатах в дождь и снег

Доктор юридических наук Иван Соловьев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Эксперт предложил доработать правила использования СИМ, сообщил RT .

По словам специалиста, факторами, резко осложняющими поездки на электросамокатах и электромопедах, являются погодные условия. Они влияют, например, на длину тормозного пути.

Юрист призвал запретить использование средств индивидуальной мобильности в дождь и снег. На его взгляд, реализация данных мер снизит число ДТП.