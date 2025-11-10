Юрист Соловьев предложил ввести в школах курс «Личная безопасность»

Юрист Иван Соловьев выступил с инициативой внедрения в школьные и вузовские программы нового предмета под названием «Личная безопасность». Об этом сообщил RT .

Курс призван повысить уровень критического мышления, психологической устойчивости и правовой осведомленности молодых россиян в условиях современной цифровой среды.

«В настоящее время украинские мошенники, находящиеся под кураторством вражеских ГУР и СБУ, а также иностранных советников и спецслужб, разработали и начали активно применять схемы вовлечения российских подростков в преступную деятельность», — напомнил эксперт.

Он предложил уделить особое внимание изучению способов действий аферистов и правилам безопасной коммуникации в Сети. Соловьев подчеркнул необходимость комплексного подхода, включающего правовые, криминальные, психологические, педагогические и технологические аспекты, направленные на всестороннюю защиту школьников и студентов.