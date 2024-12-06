Юрист Соловьев предложил установить новые критерии лишения звания «Народный артист»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил упростить процедуру лишения звания «Народный артист». Он выделил тех артистов, которые занимаются «антироссийской деятельностью», написал RT.
В своем обращении к председателю Комиссии по государственным наградам при президенте Российской Федерации Дмитрию Миронову он уточнил, что награжденный таким званием артист может быть лишен государственной награды только приговором суда.
Соловьев считает, что звания «Народный артист» должны лишаться все те, кто призывает к введению санкций, распространяет экстремистские материалы и совершает незаконные действия по отношению к государственным символам. Собеседник упомянул иностранное влияние и выполнение функций иностранного агента.
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