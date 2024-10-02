Юрист Соловьев предложил признавать иноагентами россиян, имеющих гражданство недружественных стран

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с предложением о признании иноагентами россиян, обладающих вторым гражданством недружественных стран. Однако он подчркивает, что это не должно касаться тех, кто получил второе гражданство при рождении или по семейным обстоятельствам, сообщил RT .

Копию обращения юрист отправил премьер-министру Михаилу Мишустину. Соловьев пояснил, что в условиях нынешнего острого политического и военного конфликта наличие иностранного гражданства недружественной страны у гражданина России создает риск воздействия на него и возможности влияния, включая вербовку, что может нанести ущерб государству.

В этой связи он предлагает рассмотреть добавление в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» пункта, который позволит признавать иностранным агентом тех граждан, которые получили второе гражданство страны, находящейся в списке недружественных государств, после 1 января 1992 года.

Юрист предлагает включить в данную категорию россиян с вторым гражданством недружественной страны, если у них нет близких родственников в данной стране.