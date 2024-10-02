Юрист Соловьев предложил признавать иноагентами россиян, имеющих гражданство недружественных стран
Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с предложением о признании иноагентами россиян, обладающих вторым гражданством недружественных стран. Однако он подчркивает, что это не должно касаться тех, кто получил второе гражданство при рождении или по семейным обстоятельствам, сообщил RT.
Копию обращения юрист отправил премьер-министру Михаилу Мишустину. Соловьев пояснил, что в условиях нынешнего острого политического и военного конфликта наличие иностранного гражданства недружественной страны у гражданина России создает риск воздействия на него и возможности влияния, включая вербовку, что может нанести ущерб государству.
В этой связи он предлагает рассмотреть добавление в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» пункта, который позволит признавать иностранным агентом тех граждан, которые получили второе гражданство страны, находящейся в списке недружественных государств, после 1 января 1992 года.
Юрист предлагает включить в данную категорию россиян с вторым гражданством недружественной страны, если у них нет близких родственников в данной стране.