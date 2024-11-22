Юрист Соловьев посоветовал во время «черной пятницы» отслеживать динамику цен в нескольких магазинах

В период распродаж особо доверчивые покупатели рискуют стать жертвами маркетинговых уловок и недобросовестных продавцов. Как обезопасить себя от покупки ненужных товаров, рассказал юрист Иван Соловьев в беседе с сайтом «Аргументы и факты» .

Он отметил, что некоторые продавцы накручивают дополнительные опции к акционным товарам. Некоторые могут заявлять, что скидка отменяет право покупателя на возврат или гарантию. Подобные уловки полностью противоречат закону, добавил Соловьев.

Специалист посоветовал помнить, что перечеркнутые ценники не что иное, как психологическое давление и эмоциональный инструмент. Во время распродаж не стоит поддаваться ажиотажу, лучше всего оценить динамику цен в других магазинах и выбрать наиболее выгодное предложение, резюмировал эксперт.