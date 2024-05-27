Юрист Соловьев поддержал поправки о маркировке произведений искусства с информацией о наркотиках

В Госдуму внесли поправки, предполагающие штрафы за распространение произведений искусства с информацией о наркотиках. Их поддержал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

По словам специалиста, подобная инициатива является логическим продолжением жесткой антинаркотической политики государства. Запрет коснется публичного распространения информации о наркотиках в СМИ, интернете и произведениях науки, литературы и искусства.

Соловьев отметил, что такие публикации способны создать привлекательный образ наркотиков для подрастающего поколения.

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