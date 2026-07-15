Юрист Соловьев отметил отсутствие необходимости создавать «медицинскую» статью в УК

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, почему в Уголовном кодексе нет отдельной нормы за агрессию против медицинских работников. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, медики не наделены властными полномочиями, в отличие от полицейских или чиновников, поэтому их случай рассматривается иначе.

«Почему полицейские выделены, потому что они выполняют функции по охране общественного порядка и имеют право на ношение, хранение огнестрельного оружия и специальных средств», — объяснил специалист.

Соловьев подчеркнул, что законодатель не видит оснований выделять медиков в привилегированную группу, так как аналогичным рискам подвергаются и другие профессии — педагоги, таксисты, газовщики и сотрудники соцслужб, добавил «ФедералПресс».