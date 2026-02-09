Юрист Соловьев отметил, что типовые договоры могут затруднить получение компенсации за травму ребенка в батутном центре

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT , что родителям может быть сложно получить компенсацию от батутного центра в случае травмы ребенка. Сложности возникают из-за типовых договоров и распределения ответственности.

Эксперт пояснил, что существуют типовые договоры присоединения, которые заключают при посещении батутного центра. Условия таких договоров определены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной только путем присоединения к предложенному договору в целом.

Даже если договор не подписывали на стойке регистрации, батутный центр может сослаться на информационные стенды с правилами. Часто в договоры включается расписка, где родитель полностью принимает на себя ответственность за здоровье ребенка.

Юрист напомнил, что нарушением считается оставление ребенка без присмотра. Родители или уполномоченные лица должны позаботиться о безопасности ребенка во время прыжков на батуте.

Батутные парки обычно предоставляют суду журналы проверки оборудования и аттестации инструкторов, доказывая, что травма — это несчастный случай из-за неудачного падения, а не их вина.

Тем не менее есть условия, при которых можно требовать компенсацию: отсутствие информационного табло, непредоставление договора на подпись, отсутствие технического журнала, непригодность помещения или неисправность оборудования, доказанная причинно-следственной связью с травмой.

«Должна быть доказанная причинно-следственная связь между неисправностью батута и полученной травмой... В любом случае журнал исправности технического состояния оборудования можно попросить для ознакомления», — заключил специалист.