Юрист Соловьев объяснил, как взыскать долг без расписки
Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что нотариально заверенная переписка может помочь вернуть заемные деньги даже после удаления сообщений должником, пишет ИА НСН.
Суд признал переписку в Telegram договором займа и взыскал с должника более 475 тысяч рублей. Мужчина получил от знакомого 365 тысяч рублей и обещал вернуть сумму с процентами, однако обязательство не выполнил.
Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере принадлежали сторонам спора, а также изучил банковские выписки. В результате с заемщика взыскали основной долг, часть процентов и судебные расходы.
Соловьев отметил, что такой исход не стал неожиданностью. Нотариальное заверение переписки позволит сохранить доказательства, если должник удалит сообщения.