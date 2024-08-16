Юрист Соловьев: не стоит слепо верить всем публикациям в интернете

В интернете множество фейковой и непроверенной информации. Не стоит слепо верить всем публикациям без приведения фактов, рассказал юрист Иван Соловьев сайту Regions.ru.

По словам специалиста, в фейковых новостях очень часто встречается формулировка, что информация получена из третьих рук. Пользователям сети важно включать критическое мышление и перепроверять информацию, сообщил сайт kp.ru.

Кроме того, защититься от информационных вбросов поможет чтение новостей из официальных источников, отметил Соловьев.

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