Юрист Соловьев назвал мессенджеры самым популярным инструментом у мошенников

Мессенджеры — основной инструмент, который есть в руках мошенников. Об этом заявил профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT .

По его словам, лидирует по популярности у злоумышленников Viber, где фиксируется огромное количество звонков от аферистов. Фишинг распространен в WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России).

Специалист обратил внимание и на Telegram. Его пользователи чаще сталкиваются с похищением аккаунтов и получением вредоносных ссылок.

Соловьев также напомнил, что представители государственных органов не станут звонить человеку через мессенджеры.