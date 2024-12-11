Юрист Соловьев назвал мессенджеры самым популярным инструментом у мошенников

Мессенджеры — основной инструмент, который есть в руках мошенников. Об этом заявил профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.
По его словам, лидирует по популярности у злоумышленников Viber, где фиксируется огромное количество звонков от аферистов. Фишинг распространен в WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России).
Специалист обратил внимание и на Telegram. Его пользователи чаще сталкиваются с похищением аккаунтов и получением вредоносных ссылок.
Соловьев также напомнил, что представители государственных органов не станут звонить человеку через мессенджеры.
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