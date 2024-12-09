Юрист Соловьев назвал недельную блокировку средств от продажи недвижимости избыточной мерой

Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьев заявил, что недельная блокировка средств от продажи недвижимости является избыточной мерой. Его слова передал RT.
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует рассмотреть пакет законопроектов, позволяющий правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета.
Соловьев в свою очередь отметил, что сегодня в стране разработан план действий, включающий самозапреты на кредиты и маркировку звонков. При этом он считает, что дополнительные проверки действительно могут уберечь от необдуманных поступков тех граждан, кто совершает действия под влиянием третьих лиц.
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