Юрист Соловьев назвал недельную блокировку средств от продажи недвижимости избыточной мерой

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует рассмотреть пакет законопроектов, позволяющий правоохранителям без суда блокировать на 10 дней подозрительные счета.

Соловьев в свою очередь отметил, что сегодня в стране разработан план действий, включающий самозапреты на кредиты и маркировку звонков. При этом он считает, что дополнительные проверки действительно могут уберечь от необдуманных поступков тех граждан, кто совершает действия под влиянием третьих лиц.