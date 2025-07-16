Юрист Соловьев назвал логичной строгую индивидуализацию абонентского номера

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT подчеркнул актуальность и логичность строгой индивидуализации абонентских номеров в современных условиях.

По словам эксперта, существуют категории дропперов: одни предоставляют свои банковские карты для криминальных операций и нелегального оборота средств, другие передают свои мобильные телефоны мошенническим схемам.

«Для первых уже установлена довольно строгая ответственность. Пришло время вторых», — заявил специалист.

Соловьев напомнил об ограничениях на количество сим-карт, оформляемых на одно лицо, которые вступят в силу 1 апреля 2025 года. Граждане России смогут иметь не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.