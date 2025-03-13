Юрист Соловьев назвал идею о самозапрете покупок на маркетплейсах «любопытной»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с радио Sputnik высказался об инициативе Минэкономразвития, которая должна помочь людям сберечь деньги при покупках в интернете.

Минэкономразвития предложило дать возможность гражданам устанавливать лимит или полный запрет на покупки через онлайн-платформы. Юрист назвал эту инициативу любопытной, но с «подводными камнями». Он отметил, что важно добровольное согласие человека на использование такой функции маркетплейса.

Эксперт подчеркнул, что инициатива может быть полезной для тех, кто склонен к ненужным тратам. Однако правовые механизмы должны гарантировать добровольность и не нарушать права граждан.

Соловьев также указал на необходимость контроля за соблюдением антимонопольного законодательства. Он считает, что нужно разработать единую систему для всех маркетплейсов, чтобы обеспечить равные условия для пользователей.

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