Юрист Соловьев напомнил об отсутствии понятия «вынужденный отпуск» в ТК России

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT подчеркнул, что порядок предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодно на основе графика. Документ должен быть утвержден работодателем не позднее чем за две недели до начала календарного года.

По словам эксперта, график отпусков является обязательным как для работодателя, так и для работника. Он составляется руководителем кадровой службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным лицом.

Соловьев обратил внимание отсутствие понятия «вынужденный отпуск» в Трудовом кодексе России.

«Может возникнуть ситуация, когда работодатель в силу ряда причин (финансовые, организационные, санитарно-эпидемиологические и другие) настоятельно просит работника написать заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. При этом срок такого отпуска может быть значительным», — отметил специалист.

Он объяснил, что такая просьба считается нарушением трудового законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.