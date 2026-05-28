Юрист Соловьев напомнил об обязанности сервисов принимать отказ от платной подписки

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT заявил, что потребители должны всегда иметь возможность для отказа от платных подписок на онлайн-сервисы.

Он отметил, что проблема «забытых подписок» давно вызывает финансовые потери у пользователей. Люди перестают пользоваться сервисами, но средства продолжают списываться автоматически.

«С 1 марта 2026 года статья 16.1 закона „О защите прав потребителей“ была дополнена положениями, согласно которым исполнителям запрещается использовать ранее предоставленные данные для периодических платежей, если потребитель выразил отказ от их использования», — пояснил специалист.

По словам юриста, речь идет о любых интернет-сервисах с цифровыми подписками: стриминговых платформах, облачных хранилищах данных, игровых сервисах, онлайн-кинотеатрах, образовательных курсах и других приложениях, требующих регулярной оплаты.