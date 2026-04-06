Юрист Соловьев напомнил, что за ложный вызов экстренных служб грозит административная ответственность

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал RT о наказании за ложный вызов экстренных служб. Он отметил, что в этот момент помощь может потребоваться другим людям, нуждающимся в ней.

По мнению специалиста, такое правонарушение совершается умышленно, поскольку человек осознает, что сообщаемые им сведения недействительны.

«Ответственность, честно говоря, небольшая: от одной тысячи до 1,5 тысяч рублей», — добавил юрист.

Если ложный вызов совершили дети до 16 лет, то ответственность несут их родители или законные представители за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также правонарушителей можно привлечь к гражданско-правовой ответственности и взыскать с них стоимость вызова.