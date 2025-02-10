Юрист Соловьев: мошенники перешли красные линии, начав вербовать россиян

Мошенники начали вербовать россиян, склоняя их к совершению преступлений. Такие действия — переход красных линий. Об этом заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам специалиста, успех злоумышленников обусловлен тщательной аналитикой, позволяющей выстраивать подходы к разным категориям людей, будь то подростки, пенсионеры или чиновники. Юрист добавил, что мошенники работают на шаг-два впереди.

Подводя итог, Соловьев подчеркнул, что мошенничество превратилось в форму террористического давления на Россию.