Юрист Соловьев: мошенники перешли красные линии, начав вербовать россиян

Мошенники начали вербовать россиян, склоняя их к совершению преступлений. Такие действия — переход красных линий. Об этом заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам специалиста, успех злоумышленников обусловлен тщательной аналитикой, позволяющей выстраивать подходы к разным категориям людей, будь то подростки, пенсионеры или чиновники. Юрист добавил, что мошенники работают на шаг-два впереди.
Подводя итог, Соловьев подчеркнул, что мошенничество превратилось в форму террористического давления на Россию.
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