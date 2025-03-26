Юрист Соловьев: коэффициент индексации пенсий определяется правительством

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT пояснил, что ежегодная индексация социальных пенсий с 1 апреля демонстрирует социальную ориентированность внутренней политики страны.
По его словам, коэффициент индексации определяется правительством на основе экономических показателей и других факторов.
«Все абсолютно логично», — отметил Соловьев.
Он добавил, что государство выполняет свои обязательства перед гражданами.
Ранее об индексации социальных пенсий рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове
В США допустили неудовлетворенность России и Украины соглашением о мире
В квартире российской пенсионерки-инвалида рухнул потолок
Администрация Одинцовского округа провела встречу с жителями в Звенигороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте