Юрист Соловьев: история с «ртутными пирожками» войдет в учебники по криминологии

Правоохранители смогли установить обстоятельства истории с «ртутными пирожками», которая произошла в Москве. Отравил выпечку один из пострадавших, который на фоне ревности хотел избавиться от соперника. Оба были влюблены в одну женщину. В беседе с MK.Ru ситуацию прокомментировал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он назвал случай интересным, отметив, что тот может попасть в учебники по криминологии.

«Достаточно нетривиальный способ расправиться с ненавистным соперником», — отметил эксперт.

По его словам, обычно ревнивцы заказывают убийства или ищут исполнителей, а этот человек придумал нечто совершенно необычное. Видимо, ему хотелось насладиться зрелищем, наблюдая, как его соперник съедает слойку с ртутью, предположил юрист.

Он также подчеркнул, что ревность — один из самых распространенных мотивов преступлений в криминальной практике.