Юрист Соловьев: идею о перепланировке жилья можно смело назвать квартирной амнистией

Минстрой предложил разрешить россиянам узаконить самовольную перепланировку жилья без суда. В беседе с RT инициативу прокомментировал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, предложенные изменения можно смело назвать квартирной амнистией.

«Приобретая в собственность объект недвижимости, человек в полной мере рассчитывает, что сможет сделать его комфортным именно для себя. Адаптировать его под свои нужды», — отметил эксперт.

Однако такая рутинная процедура, добавил юрист, превращается в «сущий ад» из-за административно-судебного порядка перепланировки. Новые механизмы позволяют гражданам полностью реализовывать право на распоряжение личной собственностью.