Юрист Соловьев: идея о наказании за оскорбление власти в Сети пока вызывает вопросы
Законопроект об уголовном наказании за оскорбление власти в Сети или СМИ рассматривают в России. В беседе с «Царьградом» инициативу прокомментировал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Он указал на существование механизма принятия непопулярных законов. Соответствующие идеи направляют в общественное поле, чтобы оценить реакцию, пояснил эксперт.
«Посмотрели. Общественность поднялась, возмутилась. <…> Так, давайте сейчас, дескать, отложим. Прошло какое-то время — еще раз инициатива появилась на повестке. Опять отложили», — отметил специалист.
По его словам, само предложение пока вызывает вопросы. Так, необходимо определить, каких именно должностных лиц будет касаться норма, добавил «ФедералПресс».