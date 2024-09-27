Юрист Соловьев: идея о наказании за оскорбление власти в Сети пока вызывает вопросы

Законопроект об уголовном наказании за оскорбление власти в Сети или СМИ рассматривают в России. В беседе с « Царьградом » инициативу прокомментировал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он указал на существование механизма принятия непопулярных законов. Соответствующие идеи направляют в общественное поле, чтобы оценить реакцию, пояснил эксперт.

«Посмотрели. Общественность поднялась, возмутилась. <…> Так, давайте сейчас, дескать, отложим. Прошло какое-то время — еще раз инициатива появилась на повестке. Опять отложили», — отметил специалист.

По его словам, само предложение пока вызывает вопросы. Так, необходимо определить, каких именно должностных лиц будет касаться норма, добавил «ФедералПресс».