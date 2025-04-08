Юрист Соколова: уносить тестовые флаконы духов из магазина нельзя

Юрист Татьяна Соколова в беседе с NEWS.ru напомнила, что уносить тестовые флаконы духов из магазина нельзя.

Хотя тестеры находятся в свободном доступе, это не дает права взять их для личного использования.

По словам Соколовой, любители бесплатных товаров отливают духи из тестовых флаконов в свои атомайзеры. Некоторые даже забирают весь демонстрационный флакон. Однако право собственности на товар переходит только после заключения договора купли-продажи и оплаты. Без этого любые действия с тестерами — хищение.

Согласно статье 454 ГК РФ, договор купли-продажи должен быть возмездным, то есть товар нужно оплатить. Даже если вынести из магазина всего несколько миллилитров туалетной воды, это будет нарушением. За это предусмотрены различные наказания: от административного до уголовного, в зависимости от стоимости похищенного имущества.