Юрист Соколова предупредила, что дорогие украшения могут быть разделены между супругами при разводе

Юрист Татьяна Соколова сообщила NEWS.ru , что дорогостоящие украшения, например кольца, могут быть признаны совместной собственностью супругов при разводе, если их стоимость значительна для семейного бюджета.

Соколова отметила, что на все имущество, приобретенное в браке, распространяется режим совместной собственности супругов. Личные вещи имеют особый правовой статус: они считаются собственностью того супруга, который ими пользуется. Однако драгоценности и предметы роскоши, купленные за счет общих средств, являются совместной собственностью.

Если предмет роскоши остается в собственности одного из супругов, второму выплачивается компенсация в размере половины стоимости такого предмета. При этом суд может потребовать доказательства дарения, такие как переписка или свидетельские показания.