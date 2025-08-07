Юрист Соколова предупредила, что дорогие украшения могут быть разделены между супругами при разводе
Юрист Татьяна Соколова сообщила NEWS.ru, что дорогостоящие украшения, например кольца, могут быть признаны совместной собственностью супругов при разводе, если их стоимость значительна для семейного бюджета.
Соколова отметила, что на все имущество, приобретенное в браке, распространяется режим совместной собственности супругов. Личные вещи имеют особый правовой статус: они считаются собственностью того супруга, который ими пользуется. Однако драгоценности и предметы роскоши, купленные за счет общих средств, являются совместной собственностью.
Если предмет роскоши остается в собственности одного из супругов, второму выплачивается компенсация в размере половины стоимости такого предмета. При этом суд может потребовать доказательства дарения, такие как переписка или свидетельские показания.