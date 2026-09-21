Юрист Снегирев назвал признаки проблемного застройщика
Юрист Владимир Снегирев перечислил признаки, по которым заказчик может понять, что застройщик рискует не завершить строительство дома. При совпадении хотя бы двух факторов он рекомендовал фиксировать нарушения и направлять претензию, сообщает NEWS.ru.
Первый признак — застройщик сорвал сроки, но не закрепил новые даты в документах. Переносы в переписке или по телефону не устанавливают точку отсчета просрочки. Снегирев призвал осторожно относиться к соглашениям о продлении: они могут лишить заказчика неустойки за предыдущий период.
Второй признак — стройплощадка пустует больше месяца: на ней нет рабочих, техники и охраны. Также стоит насторожиться, если компания требует новые платежи до завершения предыдущего этапа. По словам юриста, цена договора подряда с физлицом фиксирована, поэтому подорожание материалов не оправдывает доплаты.
Еще один рискованный сигнал — просьба подписать акты о невыполненных работах. Такой документ подтверждает приемку, после чего оспорить объем работ в суде будет значительно сложнее.
Пятым признаком Снегирев назвал сведения из открытых источников: иски к компании, заявление о банкротстве, исполнительные производства, смену руководителя или юридического адреса, распродажу техники.
При наличии двух или более признаков юрист советует сфотографировать объект с датой, записать видео, заказать оценку выполненных работ и отправить застройщику письменную претензию с описью вложений. Отказ добровольно удовлетворить требование потребителя может повлечь штраф в размере половины присужденной судом суммы.