Юрист Смирнова указала на необходимость расширить постановление по перечню редких заболеваний
Юрист первого класса Наталья Смирнова заявила, что для улучшения доступа пациентов с редкими заболеваниями к инновационным лекарственным препаратам необходимо совершенствовать нормативную базу и расширить постановление № 403. Об этом сообщили «Известия».
«Мы можем расширять постановление № 403 как по полному перечню 22 заболеваний, так и начать с тех, которые наиболее массовы при выходе из-под опеки фонда „Круг добра“. Это логичное направление, которое даст быстрый эффект», — отметила эксперт.
По ее словам, законодательство не запрещает назначение инновационных лекарств, не включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если это решение принято врачебной комиссией.
Кроме того, юрист предложила скорректировать сроки формирования перечней ЖНВЛП, чтобы ускорить включение новых препаратов в систему.