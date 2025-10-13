Юрист Смирнова указала на необходимость расширить постановление по перечню редких заболеваний

Юрист первого класса Наталья Смирнова заявила, что для улучшения доступа пациентов с редкими заболеваниями к инновационным лекарственным препаратам необходимо совершенствовать нормативную базу и расширить постановление № 403. Об этом сообщили « Известия ».

«Мы можем расширять постановление № 403 как по полному перечню 22 заболеваний, так и начать с тех, которые наиболее массовы при выходе из-под опеки фонда „Круг добра“. Это логичное направление, которое даст быстрый эффект», — отметила эксперт.

По ее словам, законодательство не запрещает назначение инновационных лекарств, не включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), если это решение принято врачебной комиссией.

Кроме того, юрист предложила скорректировать сроки формирования перечней ЖНВЛП, чтобы ускорить включение новых препаратов в систему.