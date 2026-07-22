Юрист Славнов рассказал, как жаловаться на сигнализацию во дворе

Автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал вызывать участкового или полицию, если у соседской машины постоянно срабатывает сигнализация. В отдельных случаях автомобиль могут переместить на спецстоянку, передает RT .

По словам Славнова, сначала нужно вызвать участкового или полицию. Сотрудники должны приехать на место и зафиксировать, что сигнализация подает сигналы постоянно.

Специалист сообщил, что в некоторых случаях машину могут переместить на спецстоянку. Это возможно, если шум мешает жильцам, а собственник, например, находится в больнице или умер и отключить сигнализацию некому.

Для этого, пояснил он, нужно оформить все на месте: участковый составляет материал и принимает решение. Он также может найти телефон владельца, связаться с ним, выяснить причину срабатывания сигнализации и попросить устранить проблему.