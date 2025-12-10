Юрист Славнов предупредил о риске лишиться прав из-за вождения под действием корвалола

За управление автомобилем после приема некоторых лекарств можно получить административный штраф и лишиться водительских прав на срок до двух лет. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, опасность, например, представляет корвалол, содержащий фенобарбитал, включенный в перечень наркотических и психотропных веществ. Инспекторы ГИБДД могут определить, что человек сел за руль в измененном сознании, по внешним признакам и результатам медицинских анализов.

Как пояснил Славнов, поводом для штрафа или лишения прав может стать само наличие запрещенных веществ в организме водителя. При этом количество не имеет значения.