Юрист Славнов положительно оценил функцию сообщения водителю на «Госуслугах»

В новой версии мобильного приложения «Госуслуги» появилась функция, позволяющая отправлять уведомления владельцам транспортных средств в случае проблем с их автомобилем. В беседе с сайтом « Мир 24 » нововведение прокомментировал юрист Дмитрий Славнов.

Эксперт назвал такие меры полезным инструментом для повышения социальной ответственности водителей.

«Например, прошлой зимой кто-то из моих соседей оставил машину с открытым окном, и туда намело снег. Если ты не знаешь номер телефона человека, то ты не можешь его предупредить», — отметил специалист.

В таких ситуациях, добавил Славнов, новая функция позволит отправить сообщение владельцу автомобиля с информацией о проблеме. По его словам, опция будет полезна только тем, кто активно использует приложение.