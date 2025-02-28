Юрист Славнов: новые правила снятия авто с учета помогут избежать чужих штрафов

Автоюрист Дмитрий Славнов обсудил новые возможности для автовладельцев, позволяющие мгновенно снимать машину с учета после ее продажи. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, механизм поможет бывшим владельцам избежать штрафов за правонарушения, совершенные новыми собственниками.

«Чтобы не приходили чужие штрафы, прежний собственник может снимать машину на следующий день. Для него это безопасно. Если покупатель добросовестный, он все равно поставит ее на учет в ближайшее время», — пояснил специалист.

Он также напомнил, что ранее продавцам предоставлялось 10 дней на снятие и постановку транспортного средства на учет. Несоблюдение данного срока могло привести к запрету на регистрацию автомобиля и его отправке на штрафстоянку.