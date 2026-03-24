Юрист Сиволоцкая рассказала, как защититься от незаконного увольнения при удаленке и сокращении

В условиях удаленной работы и сокращения штата сотрудники сталкиваются с риском потери защиты своих прав. Работодатель может обвинить в прогуле или уволить без положенных выплат, если не соблюдаются необходимые формальности. Корпоративный юрист Евгения Сиволоцкая в комментарии RuNews24.ru подчеркнула, что удаленная работа может быть временной и постоянной, но при отсутствии надлежащих документов работник рискует.

«Если вы работаете из дома "на честном слове", работодатель в любой момент может обвинить вас в прогуле и, как следствие, уволить», — отметила эксперт.

Она рекомендовала иметь на руках дополнительное соглашение о дистанционной работе, приказ о переходе на удаленку и другие важные документы.

Юрист также указала на важность фиксации переписки в мессенджерах и электронной почте как доказательства согласованной удаленной работы. В случае сокращения штата необходимо требовать письменное уведомление за два месяца, предложение вакансий, приказ об увольнении и расчетный лист.

«Любые попытки работодателя избежать сокращения, предложения "уволиться по собственному" не законны, не соглашайтесь без консультации с юристом и фиксируйте все эти "предложения"», — подчеркнула Сиволоцкая.

При переводе на новую должность, даже временный, должны быть оформлены дополнительное соглашение к трудовому договору, приказ о переводе и новая должностная инструкция.

Если работодатель отказывается предоставить необходимые документы, юрист советует зафиксировать отказ и направить заявление на имя руководителя заказным письмом с описью вложения.