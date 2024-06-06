Юрист Сивакова рассказала, что отопление и холодную воду запрещено отключать даже при долгах

Россияне, которые имеют долги по коммунальным платежам, могут не переживать, что им отключат отопление или холодную воду. Об этом АБН24 рассказала юрист Ирина Сивакова.

Она объяснила, что коммунальщики не имеют право отключать те коммуникации, которые делают квартиру непригодной для проживания или вредят другим жильцам. Если в доме больше двух этажей и нет газовой колонки, то горячую воду отключить так же не смогут.

Кроме того, запрещено ставить заглушки на канализацию. Таким образом законно отключить могут только электричество и газ.