Юрист Сивакова напомнила, что за растущие на участке амброзию и паслен грозит до 500 рублей штрафа | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:14 Юрист Сивакова напомнила, что за растущие на участке амброзию и паслен грозит до 500 рублей штрафа

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Дачникам нужно внимательно следить за состоянием своего участка, потому что за некоторые растущие на нем сорняки можно получиться штраф до 500 рублей. Об этом сообщил АБН24 со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

Она напомнила, что наказать могут за несколько видов сорняков, которые нередко встречаются на дачах. Речь идет об амброзии, горчаке ползучем, ценхрусе длинноколючковом, повилике и паслене.

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Юрист отметила, что, хотя штрафные санкции не предусматривают более 500 рублей, фактические затраты могут быть выше. В частности, владельцу участка придется не только уничтожить растение на участке, но и оплатить судебные издержки, если дело дойдет до этой инстанции.

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