Юрист Ситдикова посоветовала россиянам не отвечать на незнакомые номера, а сразу блокировать их

С людьми, которые пытаются дозвониться вам с незнакомых номеров, лучше не вступать в контакт или переписку. Такие номера стоит сразу сбрасывать и блокировать, рассказала NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова.

Чаще всего с незнакомых номеров поступают предложения о легком заработке и странные просьбы перечислить средства. Если такие сообщения приходят от знакомых, надо перезвонить и настоять на личной встрече.

«Если вы вступили в диалог, никогда не сообщайте о своем заработке, балансе карты и банковских реквизитах. Такие вопросы задают только мошенники», — сказала Ситдикова.

Юрист также призвала не переходить по ссылкам, направленным от подозрительных лиц.